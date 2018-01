Το Concept είναι απλό και γρήγορο και κυρίως παραγωγικό. Δημιουργούμε ένα μικρό βίντεο με ένα μικρό απλό και λιτό προσωπικό μήνυμα διάρκειας το πολύ 3 λεπτών και το οποίο μαγνητοσκοπούμε με όποιο προσφορότερο τρόπο βρούμε (μέσω κινητού, web cameras, skype camera, digital camera κτλ). Το μήνυμα για πιο άμεσα και γρήγορα σε περίπτωση που δεν έχουμε άλλους τρόπους το ανεβάζουμε (upload) στην ιστοσελίδα www.rapidshare.com και εν συνεχεία το link που σας αποστέλλεται, το στέλνετε-προωθείτε (forward) στο this.year.visit.greece.@gmail.com όλα τα άλλα είναι δική μας δουλειά.

Make your own video and snd it to us



The concept is very simple. Create a short video, with your personal message, duration 3 minutes the most, in any way you are able to (cellphone, webcamera, skype camera, digital camera, etc). Then upload your video-message to www.rapidshare.com, and the link which is sent to your e-mail, forward it to the following e-mail address this.year.visit.greece@gmail.com